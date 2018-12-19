Госдума России приняла закон о декриминализации репостов

Москва, 19 декабря. Государственная дума России в среду приняла в третьем и окончательном чтении пакет законов, направленных на декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, в том числе речь идет о наказаниях за репосты.

Одобренный закон предполагает, что уголовное наказание по указанной статье будет наступать только в случае, если гражданин РФ ранее привлекался к административной ответственности за идентичное деяние в течение 12 месяцев. В таком случае действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, будут наказываться штрафными санкциями в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей и арестом на срок от двух до пяти лет.

Ранее такое наказание было предусмотрено за первичное нарушение.

Кроме того, отмечается, что закон оставляет без изменений предусмотренное на сегодняшний день в статье 282 наказание за такие действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, гражданином с использованием своего служебного положения, а также организованной группой. В данном случае при первичном нарушении предусмотрен штраф — 300-600 тыс. рублей и от трех до шести лет тюремного срока.