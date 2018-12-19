В Госдуме объяснили суть закона о декриминализации статьи 282 УК РФ «о лайках и репостах»

Москва, 19 декабря. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Президентские инициативы были направлены на смягчение наказаний за разжигающие ненависть и вражду «лайки и репосты».

«Инициатива президента России Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса — это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в Интернете, с другой — сохранит ответственность за проявления экстремизма в Сети», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроекты, внесенные в Госдуму 3 октября, касались наказаний за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой‑либо социальной группе.

Законодательство предполагало уголовную ответственность за подобные действия, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или сети Интернет.

Теперь действия будут признаваться уголовно наказуемыми, если совершивший их человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года. В этом случае нарушителю может грозить лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

«Сначала будет административная ответственность, и только если человек продолжает упорствовать в своих заблуждениях и активно их пропагандировать, наступает уголовная ответственность», — прокомментировал суть закона первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

За первое нарушение граждан могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Штраф может быть заменен обязательными работами или административным арестом.

«Закон имеет обратную силу. После разъяснений Конституционного суда расследования по делам, которые были ранее возбуждены по этой статье, в стране прекращены», — отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Пакет законов депутаты приняли большинством голосов.