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В Госдуме объяснили суть закона о декриминализации статьи 282 УК РФ «о лайках и репостах»

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Госдума приняла закон о декриминализации статьи 282 УК РФ «о лайках и репостах»

Москва, 19 декабря. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Президентские инициативы были направлены на смягчение наказаний за разжигающие ненависть и вражду «лайки и репосты».

«Инициатива президента России Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса — это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в Интернете, с другой — сохранит ответственность за проявления экстремизма в Сети», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроекты, внесенные в Госдуму 3 октября, касались наказаний за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой‑либо социальной группе.

Госдума приняла закон о декриминализации статьи 282 УК РФ «о лайках и репостах»

Законодательство предполагало уголовную ответственность за подобные действия, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или сети Интернет.

Теперь действия будут признаваться уголовно наказуемыми, если совершивший их человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года. В этом случае нарушителю может грозить лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

«Сначала будет административная ответственность, и только если человек продолжает упорствовать в своих заблуждениях и активно их пропагандировать, наступает уголовная ответственность», — прокомментировал суть закона первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

За первое нарушение граждан могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Штраф может быть заменен обязательными работами или административным арестом.

Госдума приняла закон о декриминализации статьи 282 УК РФ «о лайках и репостах»

«Закон имеет обратную силу. После разъяснений Конституционного суда расследования по делам, которые были ранее возбуждены по этой статье, в стране прекращены», — отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Пакет законов депутаты приняли большинством голосов.

Автор: Ольга Летягина
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