Демонстрация против России: эксперт объяснил, зачем Financial Times сделала из Сороса «человека года»

Британская газета Financial Times назвала американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса «человеком года», в том числе из-за его неизменной поддержки «либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как отмечает издание, обычно «человеком года» выбирается персона, которая известна своими достижениями. В случае с Джорджем Соросом выбор редакции также касается «ценностей, которые он представляет».

Внятный сигнал для общественности

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил: тот факт, что крупнейшее деловое издание глобального капиталистического мира провозгласило «человеком года» долларового миллиардера и крупного капиталиста Джорджа Сороса, вполне логичен. Всякая идейно-политическая система — и капитализм отнюдь не исключение — нуждается в своих героях, а Сорос вполне подходит под такого рода критерии, ибо, по мнению издания, «является знаменосцем либеральной демократии и открытого общества».

«Это действительно так: наши читатели знакомы с книгами, статьями, интервью Сороса начиная с горбачевских времен, их переводят на русский язык и издают в нашей стране. Джордж Сорос прямо и откровенно излагает свои взгляды: еще 30 лет назад он считал необходимым сделать советское общество «открытым» по отношению к глобальному рынку», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что человек, внесший огромный личный вклад в крах мировой социалистической системы, неважно, идет ли речь о Советском Союзе или родине американского бизнесмена Сороса — Венгрии, любим и почитаем либеральными политическими элитами, журналистами и политологами и стоящими за их спинами владельцами транснациональных корпораций и финансовых институций. Джордж Сорос и теперь, несмотря на свой преклонный возраст, активно продвигает в жизнь принципы неолиберальной политики, «Вашингтонского консенсуса», что показала его недавняя борьба против венгерского премьера Виктора Орбана и возглавляемого им правоконсервативного правительства.

«Соответственно, либеральный истеблишмент отдает дань своего уважения и признательности, присваивая Джорджу Соросу подобные звания и иные премии, лаская его самолюбие в буржуазной печати и электронных СМИ. Поскольку Сорос вполне разделяет концепции [американского философа] Френсиса Фукуямы о «конце истории» в виде полной победы либеральных ценностей, то подлинным хозяевам глобального капиталистического рынка надо дать общественности внятный сигнал. Сигнал этот понятен: несмотря на проблемы капиталистической системы повсеместно, начиная от массовых акций протеста во Франции и заканчивая забастовками в Германии, Литве, Польше, буржуазная элита не собирается уходить со сцены, а Сорос — один из ее живых символов», — добавил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, Джордж Сорос выступает не только против политики венгерских властей, но и против линии России на интеграцию с бывшими союзными республиками, создание Таможенного союза, дедолларизацию внешнеэкономических связей РФ, не поддерживает возвращение в Россию Крыма. Очевидно, что возвеличивание персоны Сороса выглядит как демонстрация против превращения России во второй центр силы, который потенциально может стать альтернативой «однополярному миру» (то есть проамерикански настроенному глобальному рынку).