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Демонстрация против России: эксперт объяснил, зачем Financial Times сделала из Сороса «человека года»

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Демонстрация против России: эксперт объяснил, зачем Financial Times сделала из Сороса «человека года»

Британская газета Financial Times назвала американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса «человеком года», в том числе из-за его неизменной поддержки «либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как отмечает издание, обычно «человеком года» выбирается персона, которая известна своими достижениями. В случае с Джорджем Соросом выбор редакции также касается «ценностей, которые он представляет».

Внятный сигнал для общественности

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил: тот факт, что крупнейшее деловое издание глобального капиталистического мира провозгласило «человеком года» долларового миллиардера и крупного капиталиста Джорджа Сороса, вполне логичен. Всякая идейно-политическая система — и капитализм отнюдь не исключение — нуждается в своих героях, а Сорос вполне подходит под такого рода критерии, ибо, по мнению издания, «является знаменосцем либеральной демократии и открытого общества».

«Это действительно так: наши читатели знакомы с книгами, статьями, интервью Сороса начиная с горбачевских времен, их переводят на русский язык и издают в нашей стране. Джордж Сорос прямо и откровенно излагает свои взгляды: еще 30 лет назад он считал необходимым сделать советское общество «открытым» по отношению к глобальному рынку», — пояснил Владимир Соловейчик.

Демонстрация против России: эксперт объяснил, зачем Financial Times сделала из Сороса «человека года»

Эксперт отметил, что человек, внесший огромный личный вклад в крах мировой социалистической системы, неважно, идет ли речь о Советском Союзе или родине американского бизнесмена Сороса — Венгрии, любим и почитаем либеральными политическими элитами, журналистами и политологами и стоящими за их спинами владельцами транснациональных корпораций и финансовых институций. Джордж Сорос и теперь, несмотря на свой преклонный возраст, активно продвигает в жизнь принципы неолиберальной политики, «Вашингтонского консенсуса», что показала его недавняя борьба против венгерского премьера Виктора Орбана и возглавляемого им правоконсервативного правительства.

«Соответственно, либеральный истеблишмент отдает дань своего уважения и признательности, присваивая Джорджу Соросу подобные звания и иные премии, лаская его самолюбие в буржуазной печати и электронных СМИ. Поскольку Сорос вполне разделяет концепции [американского философа] Френсиса Фукуямы о «конце истории» в виде полной победы либеральных ценностей, то подлинным хозяевам глобального капиталистического рынка надо дать общественности внятный сигнал.

Сигнал этот понятен: несмотря на проблемы капиталистической системы повсеместно, начиная от массовых акций протеста во Франции и заканчивая забастовками в Германии, Литве, Польше, буржуазная элита не собирается уходить со сцены, а Сорос — один из ее живых символов», — добавил Владимир Соловейчик.

Демонстрация против России: эксперт объяснил, зачем Financial Times сделала из Сороса «человека года»

По словам эксперта, Джордж Сорос выступает не только против политики венгерских властей, но и против линии России на интеграцию с бывшими союзными республиками, создание Таможенного союза, дедолларизацию внешнеэкономических связей РФ, не поддерживает возвращение в Россию Крыма. Очевидно, что возвеличивание персоны Сороса выглядит как демонстрация против превращения России во второй центр силы, который потенциально может стать альтернативой «однополярному миру» (то есть проамерикански настроенному глобальному рынку).

Автор: Илья Муромский
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