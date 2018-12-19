Москва, 19 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение сотрудников хлебозавода «Черкизово», которые объявили голодовку, к Владимиру Путину.

По его словам, президенту вскоре доложат об обращении сотрудников.

«Мы видели обращение и будем докладывать президенту», — заявил Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков подчеркнул, что правоохранительные органы работают по ситуации, а руководство предприятия находится в розыске.

Ранее стало известно, что директор столичного хлебозавода «Черкизово» с августа 2018 года не выплатил 100 сотрудникам более 100 миллионов рублей зарплаты. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Сотрудники завода объявили голодовку и записали обращение к президенту страны.