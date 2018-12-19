Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Песков прокомментировал обращение сотрудников хлебозавода «Черкизово» к президенту

177
0 Оставить комментарий

Песков прокомментировал обращение сотрудников хлебозавода «Черкизово» к президенту

Москва, 19 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение сотрудников хлебозавода «Черкизово», которые объявили голодовку, к Владимиру Путину.

По его словам, президенту вскоре доложат об обращении сотрудников.

«Мы видели обращение и будем докладывать президенту», — заявил Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков подчеркнул, что правоохранительные органы работают по ситуации, а руководство предприятия находится в розыске.

Ранее стало известно, что директор столичного хлебозавода «Черкизово» с августа 2018 года не выплатил 100 сотрудникам более 100 миллионов рублей зарплаты. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Сотрудники завода объявили голодовку и записали обращение к президенту страны.

Автор: Юрий Котенок
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.