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В Кремле прокомментировали вопрос ограничения использования животных в цирке

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В Кремле прокомментировали вопрос ограничения использования животных в цирке

Москва, 19 декабря. В Кремле прокомментировали обсуждаемый российской общественностью вопрос ограничения на использование животных в цирке. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хотел бы вступать в подобные дискуссии, отметив, что, животные не должны содержаться в плохих условиях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наверное, надо запрещать, где они [животные] содержатся в плохих условиях, а не в целом содержание в цирке», — сказал Песков.

В Кремле прокомментировали вопрос ограничения использования животных в цирке

Отметим, ранее стало известно, что известная американская актриса Памела Андерсон направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Андерсон взволновали сообщения СМИ об отлове косаток и белух в Приморье. Президент России пока с обращением не ознакомился.

Автор: Кристина Волкова
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