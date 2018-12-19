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Песков прокомментировал законопроект о смягчении наказания за экстремизм

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Песков прокомментировал законопроект о смягчении наказания за экстремизм

Москва, 19 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал принятие законопроекта о смягчении уголовной ответственности за экстремизм, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Эта тема, которая затрагивалась правозащитниками в ходе общения с президентом. Глава государства уделяет внимание этому вопросу. Мы, безусловно, следим», — добавил он.

Напомним, пакет законов, направленных на декриминализацию совершенного впервые преступления, по ч. 1 статьи 282 УК РФ (в том числе и наказания за репосты) были внесены на рассмотрение Госдумы президентом РФ.

Автор: Кристина Волкова
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