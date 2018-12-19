Песков прокомментировал возможную покупку Турцией американской ПРО Patriot

Москва, 19 декабря. Возможная покупка Турцией американской системы ПРО Patriot никак не повлияет на продажу Анкаре российских комплексов С-400, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, представитель Кремля подчеркнул, что данные сделки между собой никак не связаны.

«Это не связанные процессы, мы реализуем те договоренности, которые уже имеются с турецкими коллегами», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что контракт по С-400 уже находится в стадии реализации.

На вопрос о том, является ли поводом для беспокойства обещание Турции предоставить доступ американскому персоналу к российским С-400, Песков напомнил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары осуществляется на основе юридических обязательств по нераскрытию определенной части информации.

«У нас нет оснований не доверять нашим турецким партнерам», — обратил внимание Песков.

Ранее сообщалось, что США намерены поставить Турции системы противовоздушной обороны Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Пока сделка между сторонами не заключена, однако Госдепартамент уже ее одобрил.