В Кремле поручат новому губернатору Приморья разобраться с выловом китов

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с обращением голливудской актрисы Памелы Андерсон о вылове морских млекопитающих в Приморье, однако в Кремле в курсе ситуации. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.



Голливудская звезда ранее обратилась к президенту РФ. В своем письме она попросила остановить отлов диких морских млекопитающих, таких как косатки и белуги, для экспорта в Китай и использования в океанариумах.

«Нет, пока он [Путин] не знаком с этим обращением. Но в этой связи я скажу, что нам достаточно известно, что сейчас происходит в Находке. Там огромное количество выловленных китов, белуг и других разновидностей. Как правило, это молодые особи, которые выловлены для последующей перепродажи в океанариумы Китая», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что зоозащитники уже давно бьют тревогу, поскольку эти животные находятся «в арестованном состоянии».