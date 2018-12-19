В Кремле поручат новому губернатору Приморья разобраться с выловом китов
Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с обращением голливудской актрисы Памелы Андерсон о вылове морских млекопитающих в Приморье, однако в Кремле в курсе ситуации. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Голливудская звезда ранее обратилась к президенту РФ. В своем письме она попросила остановить отлов диких морских млекопитающих, таких как косатки и белуги, для экспорта в Китай и использования в океанариумах.
«Нет, пока он [Путин] не знаком с этим обращением. Но в этой связи я скажу, что нам достаточно известно, что сейчас происходит в Находке. Там огромное количество выловленных китов, белуг и других разновидностей. Как правило, это молодые особи, которые выловлены для последующей перепродажи в океанариумы Китая», — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что зоозащитники уже давно бьют тревогу, поскольку эти животные находятся «в арестованном состоянии».
«Их нельзя выпустить из мест передержки, но они должны двигаться, чтобы согреваться. И они фактически замерзают, — заявил Песков. — Мы знаем, что защитники бьют тревогу. Мы хотим обратиться к недавно избранному губернатору Приморья, чтобы он занимался этой проблемой. К сожалению, вылов китов и белуг у нас по законодательству никак не запрещен. Их можно вылавливать в любом количестве и потом продавать в океанариумы».