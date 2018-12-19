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Идлиб не должен превратиться в «тихую гавань» для террористов — Совбез РФ

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Идлиб не должен превратиться в «тихую гавань» для террористов — Совбез РФ

Москва, 19 декабря. Главной проблемой в Сирии сейчас является ситуация в провинции Идлиб, заявил помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Нельзя допустить превращения этой провинции в «тихую гавань» для террористов», — подчеркнули он в интервью РИА Новости.

При этом Венедиктов подчеркнул, что из-за непродуманных действий США и их союзников в Мосуле и Ракке в этих городах произошла гуманитарная катастрофа. Повторения такой ситуации нельзя допустить, добавил секретарь Совбеза.

«Действовать в Идлибе нужно поэтапно, кропотливо отделяя террористов от оппозиции, готовой включаться в политический процесс и мирное развитие страны», — сказал Венедиктов.

 

Автор: Игорь Федоров
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