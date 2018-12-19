Песков прокомментировал итоги опроса об отношении россиян к распаду СССР
Москва, 19 декабря. Пресс-секретарь президента России прокомментировал итоги опроса, согласно которому 66% россиян, заявили, что сожалеют о распаде СССР, сообщил корреспондент ФАН.
Ранее сообщалось, что по итогам опроса 66% россиян заявили, что сожалеют о распаде Советского Союза, так как больше не чувствуют принадлежности к великой державе. Кроме того, они уточнили, что во времена СССР чувствовали себя более защищенными.
По словам Пескова, данные социологов становятся причиной различных трактовок.
«Это можно трактовать так, как вы сказали. При этом другие социологи говорят, что человек склонен всегда приукрашивать то, что было с ним в молодости. Это всегда кажется надежнее. Это скорее хлеб для социологов, для экспертов, к подобным данным нужно относиться именно так. Если говорить о чувстве великой державы — сейчас трудно спорить с тем, что Россия является суверенной великой державой, чем гордится подавляющая часть населения нашей страны», — подчеркнул пресс-секретарь.