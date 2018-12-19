Песков прокомментировал итоги опроса об отношении россиян к распаду СССР 

Москва, 19 декабря. Пресс-секретарь президента России прокомментировал итоги опроса, согласно которому 66% россиян, заявили, что сожалеют о распаде СССР, сообщил корреспондент ФАН.

Ранее сообщалось, что по итогам опроса 66% россиян заявили, что сожалеют о распаде Советского Союза, так как больше не чувствуют принадлежности к великой державе. Кроме того, они уточнили, что во времена СССР чувствовали себя более защищенными.

По словам Пескова, данные социологов становятся причиной различных трактовок.