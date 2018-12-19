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ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье

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ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье

Москва, 19 декабря. Федеральная служба безопасности России провела спецоперацию в столице Ставропольского края. Сотрудники ФСБ ликвидировали членов запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, оказавших сопротивление при задержании.

«Ответным огнем члены международной террористической организации были нейтрализованы», — говорится в комментарии Центра общественных связей ФСБ. 

Отмечается, что при проведении спецоперации ни одни сотрудник сил безопасности не пострадал. Напомним, на прошлой неделе на Ставрополье был задержан участник нападения на российских десантников во время Второй чеченской войны. 

Двух других членов банды Шамиля Басаева ФСБ задержала в ноябре.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
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