Первое совместное заседание национальных деловых советов РФ и Белоруссии состоялось в Москве

В Торгово-промышленной палате РФ состоялось первое совместное заседание национальных деловых советов России и Республики Беларусь. С российской стороны приняли участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь Михаил Бабич, председатель Совета директоров АО «УРАЛХИМ» Дмитрий Мазепин. Белоруссию представили председатель ТПП Владимир Улахович, руководитель торгпредства республики Владимир Степук, глава группы компаний «САНТА БРЕМОР» Александр Мошенский.

Участники отметили исторический характер сегодняшнего события в свете того, что Белорусско-Российский деловой совет был создан в 2018 году.

По словам Сергея Катырина, деятельность двух советов послужит дальнейшему развитию братских и тесных отношений, а также активизирует совместную работу предпринимателей Союзного государства, в том числе в создании конкурентоспособных продуктов, с которыми можно выходить на мировой рынок.

Михаил Бабич отметил роль торгово-промышленных палат в строительстве Единого экономического пространства, укреплении делового сообщества, а также рассказал о перезагрузке Экономического совета при посольстве России в Белоруссии. Он заметил важность функционирования национальных деловых советов России и Белоруссии как механизма обратной связи, что требуется от органов власти в интересах развития наших экономик.

Владимир Улахович, со своей стороны, выразил уверенность, что работа деловых советов будет реальной и деятельной. Он подчеркнул, что их создание — это инициатива самих деловых людей, а в состав советов входит элита белорусского и российского бизнеса.

По итогам заседания были подписаны Соглашение о деловых советах между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Белорусской Торгово-промышленной палатой, а также Меморандум о сотрудничестве между национальными деловыми советами РФ и РБ.

Справка Федерального агентства новостей

Российско-Белорусский деловой совет при ТПП РФ учрежден в мае 2009 года и имеет солидную историю успеха. В сентябре 2018 года состоялась перезагрузка его деятельности, на очередном заседании Делового совета его новым председателем был избран Мазепин Дмитрий Аркадьевич — председатель Совета директоров акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».

Об этих изменениях были проинформированы участники заседания Совета делового сотрудничества в рамках V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве, где 12 октября 2018 года состоялась презентация Российско-Белорусского делового совета. В настоящее время ведется формирование трех рабочих групп РБДС: малый и средний бизнес, машиностроение, сельское хозяйство.

Торгово-экономическое сотрудничество

Республика Беларусь входит в пятерку основных торговых партнеров Российской Федерации и занимает первое место среди стран СНГ по объему товарооборота с Россией. В свою очередь Российская Федерация является главным торгово-экономическим партнером Белоруссии, ее доля в товарообороте республики со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50% (в январе – сентябре 2018 года — 49,4%).

По данным Белстата, товарооборот России с Белоруссией за 9 месяцев 2018 года составил 26 293,9 млн долларов США (+13,2%), из которых экспорт России — 16 725,9 млн долларов США (+21,9%), импорт из Белоруссии — 9568,0 млн долларов США (+0,6%). По итогам января — сентября для России сложилось положительное сальдо в размере 7157,9 млн долларов США.

Следует отметить, что значительная доля расчетов во взаимной торговле России и Белоруссии производится в национальных валютах, способствуя снижению зависимости наших стран от иностранных валют (с учетом услуг на долю расчетов в российских рублях по итогам 2017 года приходится порядка 83,4%).

Инвестиционное сотрудничество

По данным Белстата, объем инвестиций из России в Белоруссию за 9 месяцев 2018 года составил 2793,5 млн долларов США и вырос на 3,1% по сравнению с январем – сентябрем 2017 года. Объем прямых инвестиций составил 2067,9 млн долларов США (падение на 3,2%), портфельных — 0,8 млн долларов США (рост на 57,5%) и прочих — 724,8 млн долларов США (рост на 26,8%).

По состоянию на 1 октября 2018 года количество предприятий, созданных в Белоруссии с участием российского капитала, составило 2450, в том числе 1327 совместных предприятий и 1111 предприятий со 100%-ным российским капиталом, 12 прочих предприятий (с опосредованным российским участием).

В настоящее время наиболее значимым и перспективным для обеих стран инвестиционным проектом остается строительство в Белоруссии атомной электростанции (стоимость проекта — до 10 млрд долларов США).

По данным Белстата, объем инвестиций из Белоруссии в Россию за 9 месяцев 2018 года составил 3184,4 млн долларов США и вырос на 20,0% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Объем прямых инвестиций — 3070,9 млн долларов США (рост на 20,5%), прочих — 113,5 млн долларов США (рост на 8,3%). Портфельных инвестиций в январе – сентябре 2018 года не поступало.