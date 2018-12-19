Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Народный артист Украины Ластивка погиб при пожаре

261
0 Оставить комментарий

Народный артист Украины Ластивка погиб при пожаре

Москва, 19 декабря. Народный артист Украины Петр Ластивка погиб при пожаре в своей квартире в Тернополе, сообщается в среду на сайте города.

«В Тернополе в результате пожара на 97 году жизни погиб народный артист Украины, легенда Тернопольского драмтеатра Петр Трофимович Ластивка», — говорится в сообщении.

Как уточняется, пожар в квартире 96-летнего артиста возник в результате короткого замыкания.

На счету Петра Ластивки более ста ролей. Актер служил в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах. Образование Ластивка получил в школе киноактера при Киевской киностудии художественных фильмов. В 1972 году он получил звание заслуженного артиста УССР, в 1980 – народного артиста УССР.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.