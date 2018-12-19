Иркутский участковый с друзьями арестован за групповое изнасилование в отделе полиции

Иркутск, 19 декабря. Трое мужчин арестованы за групповое изнасилование женщины в отделе полиции в Иркутске. Один из них является сотрудником правоохранительных органов.

Решение о аресте на два месяца участкового полицейского и двух его приятелей вынес Октябрьский районный суд Иркутска. Мужчины обвиняются в избиении и последующем изнасиловании женщины в участковом пункте полиции № 8 Иркутска.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в настоящее время установлено, что преступление было совершено в ночь на 16 декабря. Пострадавшую доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения.

Участковый с приятелями сначала жестоко избили ее, а потом совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Уголовно дело по данному факту возбудили на следующий день, 17 декабря, уточняет телеканал 360.

В прокуратуре также отметили, что один из обвиняемых ранее ужебыл судим за изнасилование.