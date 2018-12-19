Москва, 19 декабря. Для России важно, чтобы новый президент Украины был готов к конструктивному диалогу с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Для нас важно, чтобы избранный политик был готов к конструктивному диалогу с Россией и отвечал за взятые на себя обязательства», — отметил он в интервью РИА Новости.

Карасин подчеркнул, что Москва настроена на нормализацию отношений с Киевом, а также заинтересована в том, чтобы отношения РФ и Украины развивались с учетом интересов жителей государств и на основе прагматичного взаимодействия.

«В России с уважением воспримут выбор украинского электората, если он будет свободным и демократическим», — заключил дипломат.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к взаимодействию с Петром Порошенко, если он снова станет президентом Украины, Карасин призвал не торопиться и дождаться итогов выборов на Украине.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Согласно предварительным рейтингам, большинство украинцев собираются отдать свой голос за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Действующий глава государства Петр Порошенко в рейтинге уступает даже украинскому артисту Владимиру Зеленину.

После государственного переворота в 2014 году пришедшие к власти украинские политики заявили о курсе на евроинтеграцию и сближение с НАТО, параллельно Киев начал разрывать связи с Москвой. В частности, власти страны начали проводить так называемую политику «декоммунизации», в рамках которой на Украине массово сносятся памятники советским деятелям и переименовываются улицы.

Кроме того, Киев запретил использовать термин Великая Отечественная война, заявив, что он якобы является пропагандистским. Как отмечали эксперты, фактически «декоммунизацией» украинские власти пытаются переписать историю.