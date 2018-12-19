Сирия готовится принимать соседей: после визита президента Судана в САР может приехать лидер Ирака

Иракский президент Бархам Салех в скором времени нанесет официальный визит в Сирию, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на собственный дипломатический источник. Данное посещение станет первым с начала вооруженного конфликта в САР. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Точная дата готовящегося визита лидера Ирака в соседнюю арабскую республику еще неизвестна, однако предполагается, что Салех может отправиться в Сирию буквально в самое ближайшее время.

Напомним, что всего два дня назад Дамаск посетил президент Судана Омар Аль-Башир, который стал первым арабским лидером, приехавшим в САР за последние семь лет — то есть с самого начала кризиса в стране. В воскресенье 16 декабря глава Сирии Башар Асад лично встретил своего суданского коллегу в международном аэропорту сирийской столицы, после чего оба отправились в президентскую резиденцию.

В ходе встречи лидеры стран обсудили вопросы о ходе и причинах кризисов, которые переживают многие арабские государства. Также Аль-Башир и Асад коснулись темы двухстороннего сотрудничества, а в заключение президент Судана пожелал Сирии скорейшего возвращения к одной из лидерских позиций во всем регионе.

Таким образом, буквально через пару дней после первого официального президентского визита в Сирию одного из арабских лидеров уже появляются сообщения о втором. О чем это говорит? Готовы ли государства Ближнего Востока вновь признать Башара Асада легитимным лидером САР? Находится ли Сирия на пути к возвращению в состав Лиги арабских государств?

По мнению независимого журналиста и политолога Александра Асафова, данная тенденция, безусловно, говорит о позитивном сдвиге для официального Дамаска. Страны региона, в отличие от Запада, тем самым выражают приверженность международному праву и выказывают уважение своему законному сирийскому коллеге. Об этом эксперт заявил в комментарии для ФАН.

«Это маркер положительных изменений и признание того, что в Сирии уже достаточно безопасно и что это уже не какая-то страшная территория постоянной войны и раздора. Наоборот, значит в регионе САР наконец снова готовы воспринимать, как полноценное государство с легитимным правительством и законным президентом. Конечно, тот факт, что Дамаск теперь фактически заново выстраивает отношения с другими странами, свидетельствует о том, что Сирия снова обретает свой международный суверенитет. Такие визиты очень важны — они означают, что САР становится из объекта приложения усилий различных внешних сил субъектом глобальной политики», — отметил наш собеседник.

Безусловно, лидерам государств, которых обоих постигла участь войны и иностранного вмешательства и которые до сих пор уничтожают остатки терроризма, будет о чем поговорить, добавил политолог.

«Пока еще, конечно, рано говорить о полноценном участии Сирии в жизни арабского мира, поскольку не все проблемы еще решены. Но у Асада и Салеха точно найдутся общие темы: перед их странами стоит ряд очевидно схожих трудностей. Это, например, курдский вопрос и направления его решения», — подчеркнул эксперт.

Скоро ли Сирии предстоит полностью восстановиться, чтобы вновь стать важным игроком на Ближнем Востоке, покажет время, но, безусловно, можно констатировать, что страны-соседи уже теперь постепенно меняют свое отношение к этой арабской республике и ее законному руководству.