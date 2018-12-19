Эксперт назвал парадоксом ультиматум США по ракетам

Москва, 19 декабря. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что требования американских властей проверить российские разработки являются недопустимыми.

По мнению эксперта, США используют это как предлог для того, чтобы возложить вину на Россию за односторонний выход Америки из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По его мнению, в этом заключается парадокс.

«Что касается требований — есть двусторонняя комиссия по этому договору, где обсуждаются технические вопросы», — заявил Мураховский.

Эксперт уверен, что ультиматум США касательно допуска в одностороннем порядке к осмотру разработок РФ неприемлем, передает RT.

Напомним, ранее заместитель главы дипломатического ведомства России Сергей Рябков заявил, что демонстрация ракеты 9М729 Вашингтону стала бы проявлением «повышенной транспарентности», такой способ — за рамками ДРСМД.