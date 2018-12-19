В РПЦ отреагировали на обещание Госдепа поддержать «новую церковь» в Киеве

Руководитель Государственного департамента США Майк Помпео провел телефонные переговоры с так называемым главой «новой церкви» на Украине Епифанием.

«Госсекретарь Майк Помпео сегодня говорил по телефону с новоизбранным главой православной церкви Украины митрополитом Епифанием, чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами религиозной свободы и украинского суверенитета», — говорится в сообщении ведомства.

В Госдепе добавили, что «госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать [религию] по своему выбору».

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что «позиция Госдепартамента США не представляет собой ничего нового».

«На протяжении всей эскалации конфликта Вашингтон занимает ярко выраженную позицию, связанную с поддержкой раскольнических структур на Украине. Власти США открыто помогают так называемой «новой церкви», укрепление раскола в стране представляет для них очевидный интерес. В целом сложная проблема, разделившая украинскую церковь, — это проект американских властей. К сожалению, как и в других подобного рода темах, разъединяющих русский и украинский народы, США придерживаются определенной линии, прикрываясь словами о свободе и вере», — разъяснил он.

Волков напомнил о постоянном ущемлении прав верующих украинцев и священников УПЦ, к которым то и дело приходят представители СБУ, чтобы провести «поучительные беседы». Собеседника ФАН удивляет, что Вашингтон на это закрывает глаза.

«Если бы США по-настоящему заботились о соблюдении прав человека, то они бы обратили внимание на те принципиальные нарушения прав верующих, которые сейчас происходят на Украине. Это допросы священников правоохранительными органами, изъятия храмов у общин, проведение обысков в главных духовных центрах. Но на все это американская сторона не обращает внимания», — заключил он.

Напомним, в Киеве 15 декабря прошел «объединительный собор» по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея с участием представителей неканонических церковных структур.

Так, на «собор» приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко.