Клинцевич призвал Лондон потратить 500 млн на футбол, а не на борьбу с «российской угрозой»

Москва, 19 декабря. Российский сенатор Франц Клинцевич предложил Великобритании потратить 500 млн фунтов стерлингов на футбол, а не на мнимую «российскую угрозу».

Сенатор считает, что заявление главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильмсона является продолжением антироссийской линии, которой в Лондоне придерживаются на протяжении долгого времени.

«По части русофобии [Великобритания] в каких-то моментах опережает США», — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор считает, что Лондон пытается доказать, что все еще является великой державой, однако история не имеет обратного хода.

«Думаю, что для самой же страны Туманного Альбиона будет лучше, если эти 500 миллионов фунтов будут потрачены на другие цели. Например, на развитие футбола», — заявил Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что для России выделение средств Великобританией на военные расходы являются «попыткой комара прокусить толстую кожаную куртку».

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что на борьбу с угрозами нового типа, среди которых называется «российская угроза» власти страны выделят 50 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, в Лондоне рассказали, что намерены создать особое подразделение в Минобороны страны, которое будет отслеживать «угрозы со стороны враждебных государств». По словам министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, ранее такие усилия предпринимались во время холодной войны. Он подчеркнул, что в числе угроз Лондон рассматривает Россию. Британское подразделение будет отвечать за боевую готовность Вооруженных сил Соединенного королевства.