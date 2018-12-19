США впервые вошли в пятерку самых смертоносных стран для журналистов

Вашингтон, 19 декабря. США вместе с Мексикой и Индией впервые вошли в пятерку самых смертоносных стран мира для журналистов, где сотрудников СМИ хладнокровно убили, хотя эти государства не не участвовали ни в войнах, ни в конфликтах.

По данным организации «Репортеры без границ», в 2018 году по всему миру 63 журналиста были убиты во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей. При этом свыше половины из них погибли в результате преднамеренных нападений. В минувшем году этот показатель был на 15% меньше.

В заявлении на сайте «Репортеров без границ» также отмечается, что число погибших сотрудников СМИ вырастет до 80, если при статистике будут учтены гражданские журналисты. Участники группы по защите свободной прессы подчеркнули, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на фоне множества других убийств, «наглядно демонстрирует ненависть к СМИ, царящую в в самых разных сферах жизни».

По словам генерального секретаря «Репортеров без границ» Кристофа Делуара, в этом тревожном росте убийств журналистов нашла отражение ненависть к сотрудникам СМИ, «которую озвучивают недобросовестные политики, религиозные лидеры и бизнесмены».