Гусман прокомментировал «участие своего водителя» в драке после дня рождения Венедиктова

Москва, 19 декабря. Генеральный директор информационного агентства ТАСС Михаил Гусман заявил, что не знает, кто такая Лидия Скрябина. Так он отреагировал на информацию, ранее распространенную супругой заместителя главного редактора «Эха Москвы» Сергея Бунтмана.

Скрябина, напомним, сообщила, что на Бунтмана было совершено нападение. В Москве к голове журналиста якобы приставили пистолет, написала Скрябина в Facebook. По ее словам, злоумышленник вышел из «машины Михаила Гусмана».

«Я не знаю, кто такая Скрябина и кто это пишет. Я понятия не имею», — сказал Гусман в интервью Nation News.

Инцидент, о котором рассказала Скрябина, произошел после посещения ресторана по случаю дня рождения главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Бунтману якобы помог кто-то из гостей Венедиктова, оттеснивший агрессивного водителя.