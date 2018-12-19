Путин сегодня готовится к большой пресс-конференции — Песков

Москва, 19 декабря. Российский лидер Владимир Путин сегодня работает в Москве и готовится к большой пресс-конференции. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Также, по его словам, у Путина запланированы внутренние совещания.

Ранее глава РФ поздравил художественного руководителя «Современника» Галину Волчек с днем рождения, добавил Песков.

Традиционная пресс-конференция президента России состоится в четверг, 20 декабря, в полдень. На мероприятие аккредитовано более 1700 журналистов.