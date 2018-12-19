Ученые в Израиле впервые «вырастили» легкие из табака

Москва, 19 декабря. Ученые «вырастили» легкие из табака. Разработка была представлена биотехнологами из Израиля. Специалисты рассказали, что табак можно использовать для выращивания новых синтетических дыхательных органов

Как пишет Daily Mail, из табака получается отличный коллаген. На его основе производится каркас для искусственных внутренних органов. Представители компании CollPlant рассказали, что используют в своей работе генетически модифицированный табак. Он идет на производство сырья, из которого можно печатать органы на 3D-принтере.

Таким образом можно изготовить «каркас» из коллагена, который затем «засеивается» стволовыми клетками, полученными из организма пациента.

Как пишет Planet Today, в итоге можно получить легкие, которые не будут отторгаться организмом, что очень важно для искусственных органов.