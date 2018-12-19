Госдума приняла закон об уполномоченных по правам ребенка

Москва, 19 декабря. Госдума законодательно закрепила статус уполномоченных по правам ребенка в России. До принятия закона должность уполномоченного учреждалась указом президента.

Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон позволит уполномоченным участвовать в совершенствовании законодательства по защите прав детей.

«Нам важно, чтобы работа уполномоченных была системной как на федеральном, так и на региональном уровнях. Уполномоченные должны поднять на новый уровень работу по защите детей, гарантировать соблюдение их прав, способствовать усилению мер по обеспечению их безопасности», — отметил спикер Госдумы.

Согласно закону, уполномоченный при президенте по правам ребенка назначается на пятилетний срок. Омбудсмен не может быть моложе 30 лет, должен быть беспартийным, обладать безупречной репутацией и опытом работы по защите прав детей.

Депутаты приняли закон единогласно.

Принятие профильного закона прокомментировала для Федерального агентства новостей уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы сможем обратиться в Госдуму с предложениями о создании, изменении или разработке проекта закона. У нас накопилось за это время достаточное число предложений», — рассказала Кузнецова в интервью ФАН.

Закон дает право федеральному уполномоченному направлять предложения в Конституционный суд. Анна Кузнецова также отметила, что закон ускорит обработку обращений к омбудсменам, в 2 раза сократятся сроки ответов от различных организаций на запросы уполномоченных.