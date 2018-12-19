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Госдума приняла закон об уполномоченных по правам ребенка

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Госдума приняла закон об уполномоченных по правам ребенка

Москва, 19 декабря. Госдума законодательно закрепила статус уполномоченных по правам ребенка в России. До принятия закона должность уполномоченного учреждалась указом президента.

Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон позволит уполномоченным участвовать в совершенствовании законодательства по защите прав детей.

«Нам важно, чтобы работа уполномоченных была системной как на федеральном, так и на региональном уровнях. Уполномоченные должны поднять на новый уровень работу по защите детей, гарантировать соблюдение их прав, способствовать усилению мер по обеспечению их безопасности», — отметил спикер Госдумы.

Согласно закону, уполномоченный при президенте по правам ребенка назначается на пятилетний срок. Омбудсмен не может быть моложе 30 лет, должен быть беспартийным, обладать безупречной репутацией и опытом работы по защите прав детей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Депутаты приняли закон единогласно.

Принятие профильного закона прокомментировала для Федерального агентства новостей уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы сможем обратиться в Госдуму с предложениями о создании, изменении или разработке проекта закона. У нас накопилось за это время достаточное число предложений», — рассказала Кузнецова в интервью ФАН.

Закон дает право федеральному уполномоченному направлять предложения в Конституционный суд. Анна Кузнецова также отметила, что закон ускорит обработку обращений к омбудсменам, в 2 раза сократятся сроки ответов от различных организаций на запросы уполномоченных.

Автор: Ольга Летягина
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