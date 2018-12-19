Шантажист своего добился: эксперты прокомментировали очередной транш МВФ Украине

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По информации украинского министерства финансов, первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов должен поступить на счета Украины до 25 декабря. В мае следующего года будет приниматься решение о последующих траншах. Кроме того, вопрос о выделении нового кредитного транша будет рассмотрен и в ноябре 2019 года после обзора успехов Украины по выполнению условий меморандума.

Международный валютный фонд в свою очередь объявил, что первые 1,4 миллиарда долларов будут доступны для Украины немедленно. Остальная сумма — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.

Ранее о решении МВФ одобрить очередной кредитный транш для Украины объявил президент страны Петр Порошенко в своем Instagram.

Украина не сможет выполнить обязательства

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Украина берет у МВФ кредит под обязательства, которые не сможет выполнить. МВФ ставит много условий для кредита. Лично канцлер ФРГ Ангела Меркель требовала от украинского правительства повысить цены на электроэнергию для потребителей, вырастут и остальные услуги ЖКХ.

«Для Порошенко сейчас важно «продать» этот кредит избирателям, он начнет убеждать всех, что это кредит ему лично, под его авторитет и так далее. Самое смешное и печальное одновременно для МВФ, что это де-факто так и есть. Этим кредитом МВФ демонстрирует доверие Порошенко и делает ставку на его победу. А глава Украины просто обманывает своих кредиторов. Не исключено, что Порошенко запланировал после своей победы на выборах объявить дефолт и освободиться от обязательств по греческому сценарию», — пояснил Игорь Рябов.

Эксперт не исключает также, что МВФ пытается привязать Порошенко к обязательствам в том числе с точки зрения военного конфликта в Донбассе. Война не позволит ему получить этот транш.

«Но когда он его получит, именно война даст возможность списать все потери, включая деньги от МВФ. В любом случае для внешних опекунов режима Порошенко ситуация плохая. Шантажист своего добился», — заключил Игорь Рябов.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов выразил ФАН мнение, что это противоречит целому ряду норм и негласных традиций МВФ (в частности, фонд не выделяет деньги перед выборами и уж тем более странам с военным положением).