В МИД РФ пообещали адекватный ответ в случае появления новой базы США на Украине

Москва, 19 декабря. Российская сторона отреагирует в случае появления на Украине новой военной базы Соединенных Штатов, ответ будет адекватным. Об этом в среду сообщил заместитель главы дипломатического ведомства РФ Григорий Карасин.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва даст адекватный ответ РФ в случае появления новой американской базы на территории Украины.

При этом он указал на то, что РФ считает избыточным присутствие американского военного контингента на Украине, поскольку оно противоречит минским соглашениям, передает РИА Новости.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Конфликт пытаются урегулировать также в ходе встреч контактной группы в Белоруссии, но Киев систематически нарушает минские соглашения и обстреливает территории республик Донбасса.