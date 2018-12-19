Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В МИД РФ пообещали адекватный ответ в случае появления новой базы США на Украине

402
0 Оставить комментарий

В МИД РФ пообещали адекватный ответ в случае появления новой базы США на Украине

Москва, 19 декабря. Российская сторона отреагирует в случае появления на Украине новой военной базы Соединенных Штатов, ответ будет адекватным. Об этом в среду сообщил заместитель главы дипломатического ведомства РФ Григорий Карасин.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва даст адекватный ответ РФ в случае появления новой американской базы на территории Украины.

При этом он указал на то, что РФ считает избыточным присутствие американского военного контингента на Украине, поскольку оно противоречит минским соглашениям, передает РИА Новости.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Конфликт пытаются урегулировать также в ходе встреч контактной группы в Белоруссии, но Киев систематически нарушает минские соглашения и обстреливает территории республик Донбасса.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.