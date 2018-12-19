Сирия, 19 декабря. В результате атаки смертника ИГ1 в Дейр-эз-Зоре были убиты 13 курдских бойцов. Взрыв в городе Ракка привел к гибели мирных жителей. Боевики вновь инициировали стычки на севере провинции Латакия, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций боевиков на юго-западе Алеппо; обнаружили тайник исламистов на юге Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла позиции сил САР в северной части Латакии.

«Исламское государство»1: ведет бои с курдами на юго-востоке Дейр-эз-Зора; установило СВУ на севере города Ракка.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Шамарин на севере провинции Алеппо; понесли потери в результате атаки смертника ИГ в районе Хаджина; продолжают укреплять позиции на границе с Турцией.

Провинция Латакия

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что исламисты вооруженной оппозиции продолжают нарушать режим прекращения огня демилитаризованной зоне, сформированной на окраинах «Большого Идлиба» по условиям Меморандума от 17 сентября. Боевики террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, вновь ударили по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Кинсабба на севере региона. Со своей стороны правительственные войска открыли огонь по укреплениям джихадистов, с позиций которых был проведен обстрел. Напомним, стычки в данном районе отмечаются уже третий день подряд. Известно, что части САР не понесли никакого урона в живой силе или военной технике.

Провинция Алеппо

На западных окраинах административного центра провинции вновь были зафиксированы перестрелки между артиллерией Сирийской арабской армии (САА) и джихадистами незаконных бандгрупп. После провокационных обстрелов боевиков правительственные подразделения были вынуждены открыть ответный огонь в районе Ар-Рашидин, передает интернет-портал Step News Agency. О нанесенном радикалам уроне не сообщается.

Между тем произошел взрыв мины недалеко от населенного пункта Шамарин, расположенного вблизи границы с Турцией в северной части Алеппо. В результате детонации СВУ пострадали несколько мирных жителей. Более подробные сведения пока уточняются. По предварительным данным, бомба была заложена членами так называемых спящих ячеек Отрядов народной самообороны (YPG), которые осуществляют вылазки в районах, подконтрольных протурецким боевикам, в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Продолжаются столкновения между отрядами «Исламского государства» и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) в юго-восточной части региона. По сведениям информационного портала Al Masdar News, террористы предприняли новую попытку контратаки в районе города Хаджин, воспользовавшись плохими погодными условиями, в результате чего курды утратили контроль над пригородом населенного пункта. В свою очередь курдские источники отвергают сообщения о продвижении джихадистов.

Также стало известно о потерях курдов в живой силе. Как передает военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1), смертник террористической группировки активировал на себе взрывное устройство, приблизившись к группе курдских бойцов, что привело к ранению 13 из них.

Провинция Даръа

Военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось обнаружить еще один склад с оружием и боеприпасами, принадлежавший джихадистам антиправительственных формирований. Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, инженерные части САА наткнулись на тайник исламистов в районе Даръа Аль-Балад на юге административного центра региона. В числе изъятого вооружения находилось большое количество автоматов, беспилотных летательных аппаратов, гранатометов, самодельных ракет, а также телекоммуникационное оборудование американского и израильского производства. Напомним, провинция Даръа и соседняя Эль-Кунейтра были полностью зачищены от джихадистов вооруженной оппозиции в ходе операции «Базальт», длившейся в период с июня по июль этого года.

Провинция Ракка

Турецкий новостной портал Anadolu опубликовал фотографии с беспилотников, на которых запечатлены траншеи, вырытые радикалами Отрядов народной самообороны (YPG) в рамках подготовки к полномасштабному наступлению турецких вооруженных сил. Напомним, курдские силы приступили к возведению укреплений на сирийско-турецкой границе после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале военной операции в Северной Сирии. Отмечается, что кадры были сделаны в районе городов Кобани в Алеппо и Тель-Абьяд в Ракке. Напомним, Анкара неоднократно заявляла о связи YPG с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее опасности для национальной целостности Турецкой Республики.

Тем временем в северной части города Ракка произошел взрыв мотоцикла. Как передает Twitter-канал (RadioAlKul), детонация транспортного средства привела к гибели четырех мирных жителей и одного из членов «Демократических сил Сирии» (SDF). Предполагается, что ответственность за организацию взрыва несут радикалы подпольных ячеек «Исламского государства», скрывающиеся на оккупированных курдами территориях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)