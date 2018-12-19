Газета Financial Times назвала Джорджа Сороса человеком года

Лондон, 19 декабря. Американский журналист и филантроп Джордж Сорос назван «человеком года» по версии газеты Financial Times. Журналисты выбрали Сороса из-за его поддержки «либеральной демократии».

«На протяжении более трех десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью», — пишут журналисты.

По их словам, Сорос привлекает на себя гнев авторитарных режимов, а также популистов, которые укрепляют положение в Европе. Журналисты считают, что это связано с приверженностью бизнесмена к защите прав человека и свободе СМИ, чем, по словам журналистов, Сорос занимается много лет.

Как сообщает издание, обычно титул «человека года» вручается за какие-либо достижения, однако в случае с Соросом выбор журналистов связан «с ценностями, которые представляет бизнесмен». Журналисты назвали Сороса «знаменосцем либеральной демократии и открытого общества».

Напомним, Сорос — американский финансист и инвестор. Ряд стран обвиняет его во вмешательства во внутренние дела. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил миллиардера в финансировании протестов против действующей турецкой власти в 2013 году.

В России фонды Сороса «Открытое общество — фонд содействия» и «Открытое общество» признаны нежелательными организациями.