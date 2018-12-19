Рекордное количество смертей от огнестрельного оружия зафиксировано в США

Вашингтон, 19 декабря. США побили «рекорд» по количеству смертей от огнестрельного оружия. В 2017 году в стране было зафиксировано максимальное за последние 50 лет число погибших в результате применения оружия.

Соответствующую статистику приводит Центр по контролю и профилактике заболеваний США. По данным специалистов, в прошлом году жертвами огнестрельного оружия стали 39 773 американца. Это на тысячу человек превышает аналогичный показатель по итогам 2016 года, передает «Царьград».

Как уточняет New York Times, показатель достиг максимума с 1968 года. В настоящее время уровень смертности от огнестрельного оружия в США составляет 12 случаев на 100 тысяч человек. При этом если сегодня показатель растет, то в 2000-х годах они оставались на одном уровне.

Как уточняет «Свободная пресса», специалисты считают, что увеличение числа смертей от огнестрельного оружия может быть следствием распространения наркозависимости.