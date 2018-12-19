Россия не дает США вмешиваться в дела других стран — Совбез
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Москва, 19 декабря. Россия мешает США и их союзникам вмешиваться во внутренние дела других суверенных стран, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
По его словам, именно потому что Москва не дает Вашингтону продвигать свои правила игры в других государствах, «подстраивать под свои интересы политическую и экономическую архитектуру», присутствие РФ становится неудобно на целом ряде ключевых направлений.
Поэтому, по его словам, в уходящем году на Россию в 2018 году оказывалось беспрецедентное давление.
«Основной целью этого нажима было вынудить Москву сдать свои позиции на целом ряде ключевых направлений, где наше присутствие неудобно», — сказал Венедиктов в интервью РИА Новости.