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Россия не дает США вмешиваться в дела других стран — Совбез

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Россия не дает США вмешиваться в дела других стран — Совбез

Москва, 19 декабря. Россия мешает США и их союзникам вмешиваться во внутренние дела других суверенных стран, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, именно потому что Москва не дает Вашингтону продвигать свои правила игры в других государствах, «подстраивать под свои интересы политическую и экономическую архитектуру», присутствие РФ становится неудобно на целом ряде ключевых направлений.

Поэтому, по его словам, в уходящем году на Россию в 2018 году оказывалось беспрецедентное давление.

«Основной целью этого нажима было вынудить Москву сдать свои позиции на целом ряде ключевых направлений, где наше присутствие неудобно», — сказал Венедиктов в интервью РИА Новости.

Автор: Игорь Федоров
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