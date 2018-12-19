Карасин: РФ ждет, что Запад призовет Киев прекратить произвол в отношении Вышинского

Москва, 19 декабря. Россия рассчитывает, что Запад потребует от Киева прекратить произвол в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, Москва всеми возможными методами будет добиваться освобождения представителя СМИ. Как пишет РИА Новости, Карасин уточнил, что Россия надеется на приверженность западных партнеров демократическим ценностям и свободной печати. Он выразил надежду, что они настоят на том, чтобы Киев прекратил правовой произвол в отношении Кирилла Вышинского.

Напомним, Вышинского взяли под стражу 15 мая 2018 года. Его обвиняют в том, что он поддерживает Донецкую и Луганскую народные республики. Кроме того, Киев вменяет ему государственную измену.