Курс доллара составил 67,15 рубля на открытии биржи в среду

Москва, 19 декабря. Курс американской валюты к рублю на открытии торгов Московской биржи упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек — до 67,15 рубля. Об этом свидетельствуют в среду данные биржи.

Отмечается, что курс европейской валюты не претерпел изменений к уровню закрытия торгов вторника — 76,43 рубля.

Как сообщала «Свободная пресса», во вторник курс доллара рос на открытии торгов Мосбиржи — к 10.00 по московскому времени американская валюта стоила 66,79 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком Российской Федерации на 18 декабря, составлял 66,6208 рубля, а курс евро — 75,3814 рубля.