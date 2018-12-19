Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Курс доллара составил 67,15 рубля на открытии биржи в среду

43
0 Оставить комментарий

Курс доллара составил 67,15 рубля на открытии биржи в среду

Москва, 19 декабря. Курс американской валюты к рублю на открытии торгов Московской биржи упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек — до 67,15 рубля. Об этом свидетельствуют в среду данные биржи.

Отмечается, что курс европейской валюты не претерпел изменений к уровню закрытия торгов вторника — 76,43 рубля.

Как сообщала «Свободная пресса», во вторник курс доллара рос на открытии торгов Мосбиржи — к 10.00 по московскому времени американская валюта стоила 66,79 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком Российской Федерации на 18 декабря, составлял 66,6208 рубля, а курс евро — 75,3814 рубля.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.