Всплывут на Гавайях — и нет Нью-Йорка: в США предсказали последствия удара российского «Борея»

Вашингтон, 19 декабря. Российские подводные лодки типа «Борей» способны внезапно всплыть рядом с Гавайскими островами и нанести удар по Нью-Йорку или Вашингтону. Одними из первых в таком случае будут стерты с лица земли Пентагон, Капитолий и Белый дом, предполагает издание американское We Are the Mighty, эксперты которого решили смоделировать последствия открытой конфронтации США и РФ и предсказать последствия удара российского «Борея».

В материале говорится, что всего один «Борей» за полный пуск может уничтожить до 100 американских городов или крупных промышленных зон. «Всплывут на Гавайях — и нет Нью-Йорка» — так про российские подводные лодки говорится в статье. Мощь ракет «Булава» в США назвали «по-настоящему чудовищной». Несмотря на то, что авторы статьи уверены, что Россия не собирается применять ядерное оружие, они предупреждают Вашингтон, что российские подводные лодки — это чрезвычайно серьезный аргумент.

Лучшим местом для атаки по территории США для российской подлодки, говорится в материале, станет Мексиканский залив. Откуда, если потребуется, «Булава» долетит до любой цели в Северной Америке, предсказали в издании We Are the Mighty.

Напомним, ранее подробное исследование на тему того, что будет с США в случае ядерного удара, опубликовало издание The National Interest.