Видео концепта iPhone XI появилось в Сети

Нью-Йорк, 19 декабря. В Сети появился видеоролик возможного концепта нового iPhone. Дизайнер окрестил устройство iPhone XI.

При создании концепта автор канала Concept Creator основывался на изменениях в дизайне, которые компания Apple применила при разработке новых планшетов.

Устройство является гибридом между iPhone 5 и iPhone X. От пятого iPhone в нем задействован корпус с ровными гранями, а от iPhone X - оформление модуля камеры. Кроме того, дизайнер оснастил телефон сдвоенной фронтальной камерой и модным «дырявым экраном».

Вероятно, новый iPhone будет выглядеть совсем иначе. Однако, по словам специалистов, дизайнерам компании нужно создать в гаджете новый функционал, чтобы устройство оставалось конкурентоспособным на рынке.