Осмотр судна «Кузьма Минин», снятого с мели в Великобритании, отложен

Москва, 19 декабря. Британские специалисты из-за «небезопасных условий» отложили осмотр российского судна «Кузьма Минин», которое было снято с мели накануне и находится в порту «Фалмут». Об этом сообщили в среду в пресс-службе владеющего кораблем Мурманского морского пароходства.

Как уточняется в сообщении, осмотр судна будет проводить британская группа водолазов, которым для работ необходимы определенные погодные и другие условии, отвечающие требованиям безопасности.

«Пока безопасных условий для работ нет», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Точные причины, по которым работы отложены, британская сторона не называет. В Мурманском морском пароходстве предполагают, что осмотр перенесли из-за шторма, который накрыл район несколько дней назад. Предполагается, что для осмотра «Кузьмы Минина» потребуются один-два дня.

«Кузьма Минин» из Нидерландов направлялся в Испанию. Корабль следует в порт Сеута, к берегам Великобритании судно подошло в поисках возможной партии груза. Из-за неблагоприятных погодных условий корабль сел на мель, на его борту находятся 18 моряков.