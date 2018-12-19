Россия будет отвечать: эксперт о возобновлении Лондоном стратегии обороны против РФ

Министерство обороны Великобритании планирует вернуться к военной стратегии, чтобы противодействовать «угрозам России». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы британского оборонного ведомства Гэвина Уильямсона.

В Минобороны также возобновится работа особого подразделения, отслеживающего потенциальные угрозы от враждебных стран, к которым причислены Китай, Иран и Россия. Его сформировали во времена холодной войны, однако после завершения гонки вооружений расформировали.

Кроме того, глава ведомства заявил, что структура будет заниматься оценкой боеготовности Вооруженных сил Великобритании. Так, уже усилена подготовка морской пехоты в рамках арктической программы Норвегии в связи с возросшей активностью российских подводных лодок в Арктике.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Британия готовится к гибридной войне против России, желая нанести ущерб экономическому и технологическому секторам страны.

«Лондон вместе с коалицией стран НАТО, по сути, делает ставку на уничтожение РФ и готовит агрессию, которая будет иметь гибридный характер, против нашей страны. Главный удар будет наноситься по финансово-экономической области. В частности, идет речь о блокировке счетов отечественных компаний, технической отрасли, будут совершены кибератаки против важных объектов инфраструктуры. И, конечно, со стороны Запада будут политические провокации, вполне вероятны необоснованные задержания дипломатических лиц из Москвы», — объяснил эксперт.

По словам Маркова, «Лондон хочет вести себя очень жестко, возможны также провокации в отношении Крыма или Донбасса, где РФ пытается помочь гражданам установить мир».

Основной упор Лондон сделает, конечно, на Украину, куда уже отправили британский спецназ и советников из Евросоюза. Пусть в Великобритании не думают, что Россия не будет отвечать на агрессию, добавил он.

«Самое важное — ликвидировать нынешнее руководство на Украине, поскольку законными властями его трудно назвать. Все они действуют с подачи Великобритании и США. Запад использует Киев как плацдарм для атак и ударов против РФ. Второе — необходимо сменить тактику экономического развития с ожидания западных технологий и инвестиций на поиск домашних», — рассказал политолог, рассуждая о возможных ответных действиях Москвы на провокации Лондона.

Напомним, в октябре Минобороны Великобритании обнародовало доклад, согласно которому прогнозируется рост влияния России на международной арене. Документ был призван помочь Лондону выработать новую оборонную стратегию.