Путин тепло поздравил с юбилеем худрука «Современника» Волчек

Москва, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем художественного руководителя столичного театра «Современник» Галину Волчек, назвав ее истинным творцом и созидателем. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

Российский лидер обратил внимание на то, что Волчек является «безгранично талантливым и увлеченным человеком — подлинным творцом».

Он отметил, что ответственное отношение и любовь к работе и зрителю снискали артистке непререкаемый авторитет и огромное уважение.

Глава российского государства указал на то, что замечательным презентом для худрука стало открытие исторической сцены «Современника», расположенной на Чистых прудах в Москве.

Путин также выразил уверенность, что данный театр и в будущем будет символом новаторства и смелых творческих идей, говорится в телеграмме.

Напомним, возвращение «Современника» в историческое здание совпадает с днем рождения Волчек.