Нет оснований возвращаться: Володин заявил о возможном отказе от участия в ПАСЕ

Москва, 19 декабря. Российские парламентарии могут отказаться от подачи заявки на участие в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2019 году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на финальном заседании пятой сессии Государственной думы РФ.

«У нас нет оснований возвращаться в ПАСЕ и тем более ее финансировать, — сказал он, выступая перед коллегами. — Существуют противоречия между уставом и регламентом ПАСЕ, но регламент не собираются менять те страны, которые хотят, чтобы ПАСЕ играла роль политической структуры, а не Парламентской ассамблеи. Хотят, чтобы можно было манипулировать Парламентской ассамблеей, мы же считаем, что это недопустимо. Мы не видим подвижек в решении вопросов, связанных с ПАСЕ. Представители национальных парламентов ключевых стран Европы поддерживают нашу позицию, но вместе с этим абсолютно неконструктивно настроены группы депутатов из стран Прибалтики, Польши, Украины при поддержке Великобритании и США. Они не настроены на диалог. Это обидно и для наших коллег из парламентов других стран, потому что они, выступая в роли посредников, не вышли на необходимые всем решения».

Парламентская ассамблея Совета Европы сама себя дискредитирует тем, что позволяет лишать права голоса национальные делегации, отметил Володин и добавил, что к вопросу подачи новой заявки Госдума вернется в январе.

Межпарламентское общение в 2019 году продолжится и вне работы ПАСЕ: в Москву приглашены делегации Испании, Италии и Франции, а российские парламентарии отправятся в немецкий бундестаг.

Напомним, российскую делегацию лишила права голоса в ПАСЕ после присоединения Крыма к России в 2014 году. Москва не имеет права работать в руководящих структурах и участвовать в наблюдениях за выборами, но продолжает деятельность в Комитете министров Совета Европы. В 2017 году Россия приостановила уплату взносов в бюджет ПАСЕ до полного возобновления полномочий.

На момент конфликта 2014 года регулярные взносы России составляли около 8-10% всего бюджета ПАСЕ и превышали 30 млн евро.