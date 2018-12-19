Источник назвал дату и место возможной провокации Киева в Крыму

Симферополь, 19 декабря. Украинский президент Петр Порошенко ищет повод продлить военное положение в стране и готовит провокацию в районе Перекопского перешейка. Об этом рассказал высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

По его данным, 24-25 декабря ВСУ намерены обстрелять Перекоп.

«Киев планирует эту диверсию именно на суше. Им почему-то кажется, что на море выше риск более серьезной эскалации конфликта», — рассказал собеседник газеты «Известия».

Он подчеркнул, что киевские власти хотят спровоцировать Россию на ответные действия, «чтобы потом кричать на всех углах об агрессии».

«А Порошенко нужен повод продлить военное положение», — добавил он.

Источник напомнил, что особое правовое положение может сорвать выборы, шансов выиграть которые у Порошенко практически нет, ведь у него крайне низкий рейтинг. К слову, опережает его лидер «Батькивщины», экс-премьер страны Юлия Тимошенко.

Сообщения о готовящейся диверсии прокомментировал глава республики Сергей Аксенов.

«Крымчанам ничего не угрожает. Любые провокации будут пресекаться жестко и в рамках закона», — подчеркнул он в комментарии «Известиям».

Политик указал на что, что сейчас в Крыму сосредоточена мощная группировка сил и средств, способная нейтрализовать любые угрозы.

«Но, безусловно, мы продолжаем и дальше усиливать меры безопасности, прежде всего в плане антитеррористической защищенности важных объектов», — заверил он, отметив, что «безопасности много не бывает».

По мнению постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, провокация ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября была только «началом цикла украинских провокаций, связанных со стартом президентской предвыборной кампании».

«Мы ожидаем еще много таких неприятных сюрпризов», — добавил политик.

Напомним, 25 ноября утром три корабля ВМСУ нарушили границу территориальных вод в Черном море, а после, опасно маневрируя и игнорируя законные требования пограничных судов РФ, начали продвигаться в сторону Керченского пролива. В итоге все три корабля были задержаны. Находившиеся на борту 25 украинских моряка арестованы в рамках уголовное дела о нарушении госграницы. Киев использовал провокацию как повод для введения военного положения в десяти областях страны. Кроме того, президент страны Петр Порошенко во время своего недавнего визита в Брюссель пытался уговорить западных партнеров ввести новые санкции против России, однако поддержки не нашел.