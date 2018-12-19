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В Совбезе РФ заявили о беспрецедентном давлении на Россию в 2018 году

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В Совбезе РФ заявили о беспрецедентном давлении на Россию в 2018 году

Москва, 19 декабря. На Россию в 2018 году оказывалось беспрецедентное давление, чтобы вынудить Москву сдать свои позиции по ключевым направлениям политики и экономики. Об этом рассказал помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, в 2018 году на страну оказывалось давление в политической, правовой, экономической и информационных сферах. Как пишет РИА Новости, основной целью давления на Москву была попытка вынудить РФ сдать свои позиции на целом ряде ключевых направлений, где наше присутствие неудобно.

Венедиктов подчеркнул, что Россия мешает Западу проводить политику вмешательства в дела суверенных государств. Между тем США и их союзники намерены подстраивать под свои интересы «политическую и экономическую архитектуру», а также продвигать свои правила игры, а потом менять их, когда удобно.

В Совбезе РФ заявили о беспрецедентном давлении на Россию в 2018 году

Автор: Алия Садыкова
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