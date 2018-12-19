Второй тур президентских выборов стартовал на Мадагаскаре

Мадагаскар, 19 декабря. На Мадагаскаре стартуют второй тур выборов президента республики. На всей территории страны избирательные участки открываются в 06.00.

По словам министра обороны страны, для обеспечения безопасности на выборах задействованы более 20 000 сотрудников полиции. В ведомстве призвали граждан приходить на избирательные участки, чтобы защитить свой выбор, сообщает Федеральное агентство новостей.

Напомним, что в первом туре выборов президента страны никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Действующий президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина не набрал нужного количества голосов и не прошел во второй тур.