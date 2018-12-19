Сирия сегодня: США готовы работать с Россией, в Алеппо появится новый медицинский центр

Сирия, 19 декабря. Соединенные Штаты выразили готовность сотрудничать с Россией по вопросу урегулирования кризиса в Сирийской Арабской Республике (САР). На территорию САР за прошедшие сутки вернулось более 830 беженцев. В Алеппо до конца года сдадут новый медицинский центр. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Готовность сотрудничать

США готовы работать с любой стороной по разрешению сирийского кризиса, они поддержат любые решения в политическом ключе. С таким заявлением в рамках регулярного брифинга для СМИ выступил заместитель представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Роберт Палладино.

«Мы верим, что единственный путь — политический процесс под эгидой ООН в Женеве. Это включает конституционную реформу… У спецпосланника ООН по Сирии [Стаффана] де Мистуры впереди большая работа вместе с конституционным советом. Мы с нетерпением ждем заключений де Мистуры по этому процессу», — заявил Палладино.

По его словам, результаты по женевскому процессу — это важный шаг для закрепления деэскалации в САР. Он отметил: вместе с Российской Федерацией США продолжат поддерживать любые возможные усилия, чтобы процесс пошел по политическому пути.

Возвращение сирийцев

Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР и контролю за перемещением беженцев, свыше 830 человек вернулись в арабскую республику из Ливана и Иордании за прошедшие сутки.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 838 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 240 человек (женщин — 72, детей — 122), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 598 человек (женщин — 179, детей — 305)», — говорится в тексте сообщения.

В места постоянного проживания внутри САР за сутки возвратились 249 сирийцев. Кроме того, в населенном пункте Замалька, который находится в провинции Дамаск, военнослужащие российского центра провели одну гуманитарную акцию. Были выданы комплекты спортивной одежды, а также 500 продовольственных наборов общим весом 2,16 тонны.

Медицинский центр в Алеппо

Новый медицинский центр в районе Бустан аль-Баша в городе Алеппо будет сдан до конца текущего года. Об этом рассказал прораб проекта Омар Ахдар.

«Мы почти три месяца делали капитальный ремонт, сейчас здание выглядит еще лучше, чем до войны, когда оно было почти полностью уничтожено. Планируем сдать объект до конца года», — заявил он.

Заметим, что новый медицинский центр станет первой поликлиникой в районе, который в течение многих лет удерживался боевиками незаконных вооруженных формирований.