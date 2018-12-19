New York Times снова угрожает акциям Facebook: новый скандал с утечкой данных в социальной сети

Москва, 19 декабря. Скандал вокруг халатного отношения компании Facebook к личным данным пользователей одноименной социальной сети может разгореться с новой силой. Газета The New York Times выпустила расследование, в котором рассказывается, что целый ряд компаний, являвшихся партнером Facebook, получал «глубокий доступ к личным данным пользователей», что является нарушением закона.

В материале сообщается, что поисковой системе Bing, в частности, был предоставлен доступ к базе лиц, которые были в списках друзей пользователей Facebook без согласия последних. Сервисы Spotify и Netflix и вовсе якобы имели возможность читать личные сообщения, которыми пользователи обменивались в социальной сети.

Привилегированным положением мог пользоваться и Amazon, а также десятки других партнеров Facebook. Упоминается в материале The New York Times и российская компания «Яндекс», якобы имевшая доступ к неким данным пользователей.

Напомним, весной Facebook оказалась в центре крупного скандала из-за утечки данных пользователей. Акции компании чуть не обрушились после разоблачения The New York Times, сообщившей о серьезной проблеме с безопасностью Facebook. Главе компании Марку Цукербергу на фоне скандала пришлось выступить в Конгрессе США.

Отметим также, что в конце ноября Федеральное агентство новостей подало иск к Facebook в суд Калифорнии. В апреле 2018 года из социальной сети без всяких причин была удалена страница ФАН.