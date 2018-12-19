Москва, 19 декабря. Блокировка сайта блогера Алексея Навального «Умное голосование» продолжится из-за многочисленных ошибок в документации по политике конфиденциальности, объяснил юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

С требованием заблокировать сайт проекта «Умное голосование» Роскомнадзор обратился в суд по заявлению юриста. На сайте собирались персональные данные пользователей, при этом ресурс не запрашивал согласия на обработку личной информации, другие документы по политике конфиденциальности на нем также отсутствовали, а персональные данные в нарушение российского законодательства хранились на зарубежных серверах.

Поначалу Навальный заявил, что исполнять требования Роскомнадзора не станет, пишет в своем Telegram-канале Ремесло, однако потом на сайте «Умного голосования» все же появились ссылка на оператора персональных данных, форма оферты и положение об обработке персональных данных.

Правда, по словам юриста, проблему размещенные документы не решат: как выяснилось, бумаги составлены безграмотно, с ошибками «уровня юриста-недоучки». Действительными такие бумаги признаны не могут. В частности, как пояснил Ремесло, остается неясным, какая компания является оператором персональных данных.

Так, в документе в качестве лица, обрабатывающего персональные данные, указывается ООО «Страна Приливов», а через несколько строчек оператором называется другая компания — ликвидированный более шести месяцев назад фонд «Пятое время года».

Поэтому, когда очередной школьник начнет вам рассказывать про "юриста Навального", "расследования Навального" - просто покажите ему два этих скриншота) pic.twitter.com/r5ofermsIJ — Илья Ремесло (@iremeslo) December 19, 2018

При этом у продолжающей функционировать «Страны приливов» есть право на обработку персональных данных только покупателей товаров, а посетители сайта «Умное голосование» к такой категории пользователей не относятся. Кроме того, адрес сайта, к которому относится оферта, не совпадает с адресом ресурса, на котором она размещена.

«Таким образом, блокировка сайта закономерно будет продолжаться, так как нарушения не устранены», — резюмировал Ремесло.

Он добавил, что аналогичные ошибки имеются также на сайте другой организации Навального, Фонда борьбы с коррупцией, на содержание которого, по словам юриста, блогер ежегодно тратит 40 миллионов рублей. Ремесло подчеркнул, что на таком уровне «ошибки уровня юриста-недоучки» немыслимы.

«Согласно теореме вероятности, абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченного времени, рано или поздно напечатает произведение Шекспира. Так и Навальный когда-то, возможно, наконец сделает грамотно документы на сайте?» — задался вопросом эксперт.

Блогер Алексей Навальный запустил электоральный проект «Умное голосование» в 2018 году. Суть проекта сводится к тому, что кандидата, за которого «нужно голосовать» блогер определит лично. Как отмечают аналитики, «Умное голосование» — четвертая попытка Навального в череде провальных предвыборных проектов, которые блогер запускает с 2012 года. Так, весенний призыв Навального игнорировать президентские выборы в РФ на деле обернулся беспрецедентно высокой явкой.