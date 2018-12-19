Visa запускает в России сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

Москва, 19 декабря. Международная платежная система Visa создает в России сервис, который позволит переводить денежные средства с карты на карту, зная только телефонный номер получателя. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на генерального директора Visa в РФ Екатерину Петелину.

По ее словам, в указанной системе задействованы сразу четыре финансово-кредитные организации: ВТБ, «Русский стандарт», «Тинькофф банк» и «Хоум кредит».

Она обратила внимание на то, что Россия, согласно данным платежной системы, занимает лидирующее место в мире по общей сумме и количеству денежных переводов с карты на карту.

Представители финансово-кредитных организаций, участвующих в проекте, рассказали «Ведомостям», что тарифы на денежные переводы по номеру мобильного телефона не будут разниться от комиссий за перевод по номеру карты.

Стоит отметить, что система переводов от Visa станет четвертой платформой в РФ, благодаря которой можно будет пересылать друг другу деньги, зная только мобильный номер получателя средств.