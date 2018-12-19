Украина может остаться без АЭС, мостов и дорог — журналист

Киев, 19 декабря. Харьковский журналист Алексей Романов предупредил о массовом закрытии украинских АЭС. Он считает, что они начнут закрываться через пять-десять лет.

По его словам, из 15 действующих атомных реакторов на Украине десять уже отслужили проектный срок эксплуатации. Романов подчеркнул, что у других из них сроки эксплуатации закончатся в течение двух лет.

«Через 5-10 лет начнут массово заканчиваться продленные сроки эксплуатации реакторов. Их просто нельзя будет эксплуатировать. И их выключат», — написал Романов на своей странице в Facebook.

Журналист считает, что из-за текущей экономической ситуации на Украине не предусмотрена никакая замена устаревшиму ядерному оборудованию. Романов подчеркнул, что такая же негативная ситуация складывается с мостами, трубопроводами и другой стратегической инфраструктурой.

«Ремонты и строительство мостов не могут вообще реализоваться при текущей стоимости длинных кредитов», — заявил Романов.

Ранее американские аналитики компании Energy Research & Social Science заявили, что на Украине до 2020 года существует 80% вероятность «серьезной аварии». Эксперты считают, что серьезный износ ядерного оборудования, а также катастрофическое недофинансирование отрасли может привести к «новому Чернобылю».

Напомним, из 15 ядерных реакторов на Украине 12 были введены в эксплуатацию до 1990 года. Их предположительный срок службы составляет 30 лет.