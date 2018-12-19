Сирия: РФ за сутки зафиксировала 8 нарушений в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо

Москва, 19 декабря. Российские военнослужащие за прошедший день зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — три. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в среду на сайте ведомства.

По имеющимся данным, российская сторона за минувшие сутки зафиксировала восемь случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях: Алеппо — 2, Хама — 1», — следует из документа.

Также отмечается, что на протяжении дня Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в провинции Дамаск.