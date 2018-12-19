Киев восславил тех, кто убивал украинцев: Вассерман о праздновании дня рождения Бандеры

Верховная рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых — 110 лет со дня рождения лидера националистического движения на Украине Степана Бандеры.

Юбилей приходится на 1 января 2019 года. Кроме того, в следующем году украинцы отпразднуют дни рождения советского художника Казимира Малевича, авиаконструктора, работавшего в России и США, Игоря Сикорского, председателя директории Украинской народной республики Симона Петлюры.

В связи с этим украинский Нацбанк отчеканит памятные монеты, а «Укрпочта» издаст специальные конверты и марки. Министерство образования займется проведением в школах и университетах тематических уроков.

Минкультуры Украины должно будет организовать выставки и мероприятия, приуроченные к памятным датам, а комитет по вопросам телевидения и радиовещания — способствовать освещению событий в СМИ.

Публицист, интеллектуал, политолог Анатолий Вассерман в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что подобный шаг действующих властей Украины нисколько не удивляет, так как в «Киеве давно восславляют тех, кто убивал в прошлом своих же граждан, украинцев».

«Раду с 2014 года заполняют странные люди, так называемые нацисты в поисках нации. Поскольку украинский народ — вполне неотъемлемая часть русского, то все, кто насильно пытается разъединить страны, в частности нынешние власти, идут против логики, здравого смысла и исторических фактов. Отсюда нелепые странности поведения Киева, который пытается уверовать в лозунг «Украина — не Россия» и восхваляет националиста, человека, который организовывал массовые убийства своих же соотечественников. Нормальным людям это особо противно», — заметил публицист.

По словам Вассермана, Киев ведет себя так же, как руководство Прибалтийских стран, которые все чаще упоминают националистов, устраивавших массовые расстрелы своих же граждан.

«Именно Бандера добился раскола организации украинских националистов, после чего члены двух образовавшихся группировок долго и с удовольствием стреляли друг в друга. А действующая власть в числе прочих своих преступлений отдает дань предшественнику, который кроваво обращался с украинцами. Надо искать способы, как помочь большинству населения на Украине, чтобы перестать страдать из-за очевидно глупых инициатив так называемых властей», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, Степан Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов» (запрещена в России).