«Порошенко, Турчинов и тому подобные»: Азаров рассказал, чего боятся киевские власти

Москва, 19 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что стараниями киевских властей и лично действующего президента Петра Порошенко в стране на постоянной основе нарушается фундаментальное право человека на свободу слова.

Комментируя статистику преступлений против журналистов, совершенных на Украине, Азаров отметил, что для киевских властей «правдивая информация равносильна смерти».

По мнению Азарова, право на свободу слова на Украине действует крайне избирательно, а всех недовольных заставляют замолчать. При этом украинские власти боятся, только правды, уверен экс-премьер.

«Могут говорить что угодно Порошенко, Турчинов и тому подобные. Но стоит любому здравомыслящему гражданину попробовать, в дело вступают карательные органы режима», — написал Азаров в Facebook.

Напомним, покинувший Украину после государственного переворота в 2014 году экс-премьер Николай Азаров является последовательным критиком политики киевских властей и лично президента Петра Порошенко. В частности, ранее Азаров обвинил Порошенко в причастности к загадочной гибели правозащитницы Ирины Бережной.

Бывший глава правительства Украины считает, что политика киевских властей способствует оттоку из страны здравомыслящих людей и стиранию истории, а также обвиняет создаваемую на Украине раскольническую церковь в симпатиях к фашизму.