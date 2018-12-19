Они сотрут Украину с карты мира: в Киеве предсказали исход страны под руководством Порошенко

Киев, 19 декабря. Через пять лет Украины не станет, если страной продолжат в том же духе управлять нынешние киевские власти, предупредил глава украинской общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб, обнародовав шокирующую статистику «достижений» Украины после Майдана.

Согласно представленным данным, меньше, чем за пять лет Украина скатилась вниз почти во всех международных социально-экономических рейтингах и теперь, по словам Гольдраба, может «помериться «силой и развитием» только с африканцами».

В рейтинге благосостояния Украина теперь занимает 111 место вместо 64-го, в рейтинге счастья страна скатилась с 87-й строчки на 138-ю позицию, в рейтинге человеческого развития – с 78-го на 88-е место. Однако определенные «достижения» у киевской власти все-таки есть. Благодаря усилиям действующих властей Украину признали самой бедной и самой коррумпированной страной в Европе.

Привел Гольдарб и данные о среднем уровне личного богатства украинцев. Так, если в 2013 году он составлял 3 тыс. 413 долларов, то уже в 2018 году – уже 1 тыс. 563 доллара.

Ужаснувшись такой статистикой, киевский эксперт обратил внимание, что все эти рейтинги были составлены иностранными специалистами.

«Еще пять лет такого же «нечуваного керування» (неслыханного руководства. — Прим. ФАН) нынешней камарильей сотрут ее с карты мира», – предупредил он на своей странице в Facebook.

Неутешительные статистические данные прокомментировал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Посмотрите на эту таблицу. На ней наглядно видны результаты правления киевской власти и ее «великие» достижения на поприще улучшения жизни украинцев», – написал политик.

Отметим, что по уровню жизни Украину уже обогнали более 30 африканских государств. По мнению экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко, Украина уверенно скатывается к уровню Африки образца 1960-х годов.